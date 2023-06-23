Nihat Özdemir, Barcelona'ya Arda Güler için sponsor olacak iddiası Fenerbahçe'nin 18'lik yıldızı için Real Madrid ile Barcelona arasında transfer yarışı başladı. Öte yandan eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, Barcelona'ya bu transferde sponsor olmayı planlıyor.

Özellikle geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için her geçen gün talipler artıyor.

Ancak, bugün ortaya çıkan İspanya'daki haberlerde dünyanın en büyük kulüplerinden ikisi olan Real Madrid ile Barcelona'nın transfer yarışı içerisinde olduğu belirtildi.

Arda Güler'e sponsor

Ardından Sport'un haberine göre Barcelona, son birkaç saat içinde yaşanan gelişmeler kapsamında Arda Güler'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de oldukça dikkat çekici bir sezon geçiren Arda Güler'in, önümüzdeki sezon yurt dışında oynamayı planladığı da aktarılıyor.

Barça Centre'ın haberine göre; Barcelona'nın stadının geliştirilmesi için inşaat işlerini alan Nihat Özdemir, iyi ilişkileri artırmak için Arda Güler transferinden İspanyol ekibine sponsor olmayı düşünüyor.

Fenerbahçeliler tepkili

Bu gelişmenin ardından oyuncunun takımdan gitmesini istemeyen Fenerbahçeli taraftarlar eski yöneticilerine tepki gösterirken, dev kulüplerin Arda Güler için ısrarcı olması genç futbolcunun takımda kalmasını zorlaştırıyor.