Nottingham Forest, ManU'dan Elanga'yı transfer etti Nottingham Forest, Manchester United'da forma giyen Anthony Elanga'yı renklerine bağladı.

AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Manchester United'da forma giyen genç oyuncu Anthony Elanga'yı transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Elanga'ya ödenecek bonservis bedeli konusunda Manchester United ile anlaşmaya varıldığı ve 21 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

15 milyon Sterlin bonservis

İngiltere basınında yer alan haberlere göre kanat ve forvet mevkilerinde oynayabilen Kamerun asıllı İsveçli futbolcu için Nottingham Forest, Manchester United'a 15 milyon Sterlin ödeyecek.

İsveç Milli Takımı'nda 12 maçta 3 gole imza atan Elanga, 2015'te altyapısına geçtiği Manchester United formasıyla 55 karşılaşmada 4 kez ağları sarstı.