Nottingham Forest, Victor Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor Transferde birçok Avrupa takımının gözdesi haline gelen Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın da talip olduğu ileri sürüldü.

Süper Lig'de başlayacak 2023-2024 sezonu öncesinde yaptığı yeni transferlerle isminden söz ettiren son şampiyon Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezon savunma bölgesinde gösterdiği performansla beğenileri toplayan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Nelsson'a Premier Lig takımı Nottingham Forest'ın talip olduğu öğrenildi.

Birçok takım teklif yaptı

Di Marzio'nun haberine göre; Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Galatasaray'dan Victor Nelsson ile ilgileniyor.

İngiliz ekibinin, Danimarkalı stoper için sarı-kırmızılı yetkililerle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Oyuncu ile daha önce Tottenham, Sevilla, Atalanta, Newcastle, Dortmund ve Arsenal'in ilgilendiği yazılıyordu.

25 milyon euro serbest kalma bedeli var

2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Nelsson'un sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Sözleşmesi 2026 yılına kadar süren 24 yaşındaki Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıktığı 81 resmi maçta 2 gol kaydetti.