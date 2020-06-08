Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor

Yıllardır adı Türk takımlarıyla anılan Nuri Şahin, bu kez Süper Lig'e gelebilir. Son dönemlerde düşüşe geçen 31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye haber gönderdiği öğrenildi.

Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi dev takımların formalarını giyen ancak son yıllarda düşüşe geçince Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin, Alman ekibiyle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sezon sonunda Bremen ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmek istediği öğrenildi.

ÇOCUKKEN G.SARAYLIYDIM DEMİŞTİ

Yıllar önce katıldığı bir söyleşide, "Çocukken Galatasaraylıydım" diyen Nuri'nin, sarı-kırmızılılardan istediği yanıtı alamayınca Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi.

Nuri Şahin: Çocukken Galatasaraylıydım - İZLE

EMRE OLUMLU BAKIYOR

Fenerbahçe'de gelecek sezondan itibaren sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin’in takıma katkı sağlayacağını düşünüyor. Belözoğlu, konuyu yönetimle görüştükten sonra tecrübeli oyuncuya geri dönüş yapacak.

SEZONU KAPATTI

Bu sezon Alman ekibiyle 17 maça çıkan ve 4 asist yapan Nuri, kalça sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı.