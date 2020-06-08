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    Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor

    Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor

    Yıllardır adı Türk takımlarıyla anılan Nuri Şahin, bu kez Süper Lig'e gelebilir. Son dönemlerde düşüşe geçen 31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye haber gönderdiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 10:18
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    Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor

    Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi dev takımların formalarını giyen ancak son yıllarda düşüşe geçince Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin, Alman ekibiyle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

    Sezon sonunda Bremen ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmek istediği öğrenildi.

    ÇOCUKKEN G.SARAYLIYDIM DEMİŞTİ

    Yıllar önce katıldığı bir söyleşide, "Çocukken Galatasaraylıydım" diyen Nuri'nin, sarı-kırmızılılardan istediği yanıtı alamayınca Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi.

    Nuri Şahin: Çocukken Galatasaraylıydım - İZLE

    EMRE OLUMLU BAKIYOR

    Fenerbahçe'de gelecek sezondan itibaren sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin’in takıma katkı sağlayacağını düşünüyor. Belözoğlu, konuyu yönetimle görüştükten sonra tecrübeli oyuncuya geri dönüş yapacak.

    SEZONU KAPATTI

    Bu sezon Alman ekibiyle 17 maça çıkan ve 4 asist yapan Nuri, kalça sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı.

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