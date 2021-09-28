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    Nzonzi'nin yeni adresi Katar oldu

    Steven Nzonzi, Katar ekibi Al Rayyan'a transfer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 17:38
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    Nzonzi'nin yeni adresi Katar oldu

    Sevilla ve Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, Al Rayyan'a transfer oldu.

    Son olarak Roma'da forma giyen 32 yaşındaki Fransız oyuncu, bedelsiz olarak Katar ekibine katıldı.

    JAMES RODIGUEZ İLE AYNI TAKIMDA

    Laurent Blanc'ın menajerliğini üstlendiği Al Rayyan, geçtiğimiz günlerde James Rodriguez'i kadrosuna katmıştı.

    Steven Nzonzi, 2019-20 sezonunda Galatasaray'a Roma'dan kiralık olarak gelmiş, teknik direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Fransız orta saha oyuncusu, bu fesihten sonra ülkesinin Rennes takımına transfer oldu.

    Nzonzi, sarı-kırmızılılarda 15 maçta forma giymişti.

    Nzonzi nin yeni adresi Katar oldu #1

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