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    Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'da

    Beşiktaş ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard ile sözleşme imzaladı.
    • 02.09.2022 - 12:53
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    Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'da

    Beşiktaş'ta uzun dönem forma giyen Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard'a transfer oldu.

    1.5 yıllık imza

    Fortuna Sittard ile anlaşma sağlayan Oğuzhan, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı attı.

    Hollanda ekibi, anlaşmanın 1.5 yıllık olduğunu duyurdu.

    Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard da #1

    Oğuzhan Özyakup'un kariyeri

    Hollanda doğumlu olan futbolcu Oğuzhan Özyakup futbola Zaandam Türk Spor takımı ile başlamıştı. Genç futbolcu 2002 yılı itibari ile AZ altyapısına geçti.

    Oğuzhan Özyakup burada da B1 ve A1 seviyelerinde forma giyebildi Oğuzhan Özyakup 2008- 2009 sezonunda ise Arsenal altyapısında forma giydi. Bu sezonda takımı FA Youth Cup şampiyonu oldu.

    Genç futbolcu 2011- 2012 yılında kulübüyle anlaşma imzaladı. Özyakup 2011- 2012 sezonunda Manchester United deplasmanında Premier League kadrosuna alınsa da maçta forma şansı yakalayamadı.

    Oğuzhan Özyakup 2012- 2013 sezonunda ise Beşiktaş'a transfer oldu ve A Milli Futbol Takımında forma giydi.


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