Okan Buruk ikna etti! Galatasaray'da Milan Skriniar sesleri

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Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için hedeflediği Milan Skriniar transferinde önemli bir aşamaya geldi.

Teknik direktör Okan Buruk’un Slovak savunmacıyla gerçekleştirdiği FaceTime görüşmesi, transferin şekillenmesinde belirleyici rol oynadı. Okan Buruk'un oyun planı ve Skriniar hakkında düşündükleri, 29 yaşındaki stoperin kararını etkiledi.

Mauro Icardi'nin Inter'den eski takım arkadaşı olan Skriniar, Arjantinli yıldızın Galatasaray hakkındaki olumlu yorumlarından oldukça etkilendi.

Galatasaray taraftarları da sosyal medyada, Skriniar’ın kariyer yolculuğunun Icardi’ye benzerliğine dikkat çekerek Slovak oyuncunun yeni adresinin sarı-kırmızılı takım olması gerektiğini savundu.

OKAN BURUK'UN SAVUNMA PLANI

Okan Buruk, üç stoperli savunma sistemini takıma adapte etmek istiyor ancak Victor Nelsson'un formsuzluğu nedeniyle bu sistemi oturtmakta zorlanıyordu.

Skriniar’ın hem savunmadaki top kesiciliği hem de oyun kurma becerisi, Buruk’un planlarına mükemmel şekilde uyuyor.

PSG GÖRÜŞMELERİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray, PSG ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden anlaşmaya yakın.

Skriniar’ın PSG'den aldığı yıllık 6 milyon euroluk maaşın bir kısmını karşılamayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda oyuncunun bonservisini alma seçeneğini de değerlendiriyor.

Bu sezon PSG’de sadece 5 resmi maçta toplam 381 dakika forma giyen Slovak oyuncu, Galatasaray’da yeniden düzenli forma şansı bulmayı hedefliyor.

Eğer transfer tamamlanırsa Skriniar, savunmada sarı-kırmızılılar için önemli bir güç olacak.