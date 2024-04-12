Okan Buruk, Yunus Akgün'ün dönmesini istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün hakkında kararını verdi.

ensonhaber.com

Sezon başında Molde ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının ardından Galatasaray'dan Championship ekiplerinden Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün'ün geleceği belirsizliğini koruyor.

İngiliz kulübünün 9 milyon euroluk opsiyonla alakalı kesin kararını henüz vermediği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre teknik direktör Okan Buruk milli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi.

"Yeni sezon planlarımda varsın"

Tecrübeli hocanın Yunus Akgün'e yeni sezon planlarından önemli bir yer teşkil ettiğini ilettiği ve mutlaka kadrosunda görmek istediğini söylediği öğrenildi.

Yunus Akgün kararsız

Leicester formasıyla ligde sadece 8 maçta ilk 11'de görev yapan 23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararsız olduğu ve sezon sonunu beklemek istediği öğrenildi.