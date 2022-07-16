Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
357.008
-0.92%
BTXN Coin
7.39
-0.80%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C
    Okan Buruk'tan Emre Akbaba raporu

    Okan Buruk'tan Emre Akbaba raporu

    Emre Akbaba, Avusturya kampında Okan Buruk'un en çok beğendiği isimlerin başında geliyor. Performansıyla takımın en hazır isimlerinden olan Emre Akbaba için Okan Buruk'un raporunu sundu.
    • 16.07.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 09:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray 'da kampın yıldızı Emre Akbaba oldu. İdmandaki istekli tavrı ve hazırlık maçlarındaki görüntüsüyle Okan Buruk'tan tam not alan Emre Akbaba, iple çektiği yeni sezona hazır olduğunun mesajını verdi.

    Alanyaspor'da kendini bulan Emre Akbaba'nın 2022-23 sezonunda Galatasaray'ın önemli parçalarından biri olması bekleniyor. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un Emre Akbaba raporu oyuncunun kaderini değiştirecek.

    Okan Buruk'un takımda formundan en çok memnun olduğu isimlerin başında gelen Emre Akbaba geliyor.

    Okan Buruk tan Emre Akbaba raporu #1

    Emre ile yeni sözleşme yapalım

    Avusturya kampı sırasında oyuncularıyla ilgili kapsamlı raporlar hazırlayan Okan Buruk, Emre Akbaba'nın kesinlikle takımda tutulması ve oyuncuyla yeni sözleşme yapılması yönündeki raporunu yönetime sundu.

    Okan Buruk tan Emre Akbaba raporu #2

    Oyuncu dünden razı

    Okan Buruk'un Emre Akbaba talebi sonrası harekete geçen Galatasaray yönetiminin, deneyimli futbolcu ile yeni sözleşme müzakerelerine vakit kaybetmeden başladığı bildirildi. Sarı-kırmızılılarla kontratının son yılına giren oyuncu, Galatasaray'da kalmaya dünden razı.

    Galatasaray ile Emre Akbaba arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sarı-kırmızılılara bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Emre Akbaba, yeni sezonla birlikte bu algıyı kıracağından emin.

    Galatasaray formasıyla toplam 73 maça çıkabilen Emre Akbaba 14 gol, 8 asistlik istatistik yakaladı. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

    Okan Buruk tan Emre Akbaba raporu #3


    İlginizi Çekebilir

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Trabzon'da gençlerin silahlı kavgası: 2 ölü
    3. Sayfa

    Trabzon'da gençlerin silahlı kavgası: 2 ölü

    Antalya'da ölü bulunan adamın odasında ev yapımı alkol bulundu
    3. Sayfa

    Antalya'da ölü bulunan adamın odasında ev yapımı alkol bulundu

    Görüş Bildir