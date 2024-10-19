Okan Buruk'tan Osayi Samuel ve İrfan Can açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 343 Digital isimli bir YouTube kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de forma giyen Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'nin sarı-kırmızılılara transferi konuşulmuştu.

"HİÇBİR ZAMAN İLGİMİZ OLMADI"

Bu dedikoduya Okana Buruk programda yanıt verdi. Buruk, Osayi ve İrfan'la ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Osayi Samuel ve İrfan Can'a bir ilgimiz yok. Şu ana kadar hiçbir ilgimiz olmadı. Transferler ilgili çalışmamız yok. Transferler ilgili ilerleyen zamanda düşüneceğiz ama Osayi ve İrfan Can ile ilgili bir girişimimiz olmadı.