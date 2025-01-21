Ole Gunnar Solskjaer, Paul Onuachu'nun transferine onay verdi

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Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesiyle transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Solskjaer, özellikle Onuachu'nun oynatmayı planladığı sisteme oldukça uygun olduğunu belirtti, bu da transferi hızlandıran önemli bir etken oldu.

SERDAL ADALI DEVREYE GİRDİ

Geçen sezon Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen 2,01’lik golcü Onuachu, 21 maçta attığı 15 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak Trabzonspor, söz konusu oyuncuyu bonservisiyle alamadığı için Beşiktaş, transferde devreye girdi.

Başkan Serdal Adalı, transferi gerçekleştirmek için Ada'ya gidecek ve satın alma opsiyonu bulunan bir kiralık anlaşması yapmak istiyor.