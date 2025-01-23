Olimpik Lyon'dan Georges Mikautadze kararı

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Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, Georges Mikautadze için yaptığı girişimlerde yeni bir engelle karşılaştı.

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Gürcü golcünün sezon sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.

"SEZON SONUNA KADAR AYRILMAYACAK"

Pierre Sage, Mikautadze’nin geleceği hakkında yaptığı açıklamada, "Georges Mikautadze en azından sezon sonuna kadar Lyon’da kalacak." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Galatasaray’ın transfer planlarını zorlaştırırken, sarı-kırmızılıların oyuncu için son teklifinin detayları ortaya çıktı.

GALATASARAY’DAN 20 MİLYON EURO TEKLİF

Galatasaray, Lyon ile yaptığı görüşmelerde 20 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sundu. Ancak bu teklifin, Fransız kulübü tarafından kabul edilmediği anlaşıldı.

MIKAUTADZE’NİN PERFORMANSI

25 maçta toplam 966 dakika forma giyen Mikautadze, bu sezon 8 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı. Gürcü forvetin performansı, birçok kulübün dikkatini çekse de Lyon, oyuncusunu sezon sonuna kadar takımda tutma kararı aldı.