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    Olympiakos, Arthur Masuaku'nun peşinde

    Yunan takımı Olympiakos, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku için transfer görüşmelerine başladı.
    • 22.12.2022 - 21:28
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    Olympiakos, Arthur Masuaku'nun peşinde

    Olympiakos, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi West Ham United'da bulunan Arthur Masuaku için devreye girdi.

    Vole'nin haberine göre, Yunan temsilcisinin teknik direktörü Michel, Masuaku ile transfer için telefonda görüştü ve "Gelirim" yanıtını aldı.

    Sözleşmesinde madde yer alıyor

    Beşiktaş'ta son dönemde performansı nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken 29 yaşındaki futbolcunun kiralık kontratında, "25 maça çıkması halinde 2.2 milyon euro'ya bonservisi alınır ve oyuncuyla kulüp arasındaki kontrat da 3 yıllığına otomatik olarak devreye girer" maddesi yer alıyor.

    Olympiakos, Arthur Masuaku nun peşinde #1

    12 maçta 2 asist yaptı

    Masuaku, bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıktı. 1001 dakika sahada kalırken 2 asist yaptı.

    Olympiakos, Arthur Masuaku nun peşinde #2


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