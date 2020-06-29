Omar İmeri: F.Bahçe'de oynamayı kim istemez ki

Fenerbahçe'nin ilgilendiği bilinen ve Makedon ekibi Shkendija'da forma giyen Omar İmeri, sarı-lacivertlilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de scout ekibinin önerisiyle transfer listesine alınan Omar Imeri için sarı-lacivertililer ilk adımı atmıştı.

21 yaşındaki yeteneğin kulübü Shkendija ile temasa geçen Fenerbahçe, 150 bin euro teklif etmiş Makedon ekibi ise 300 bin euro istemişti...

Kulüpler arasında görüşmeler devam ederken, "Yeni Elif Elmas olur" yorumları yapılan Omar Imeri, Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

''ÖNCELİĞİM TÜRKİYE''

Koronavirüs nedeniyle Kuzey Makedonya Ligi'nde maçlar ertelenirken, birey çalışmalarını sürdüren Omar Imeri, önceliğinin Türkiye olduğunu dile getirdi.

20 yaşındaki genç futbolcu, ''Yurt dışından da teklifler var. Fakat benim önceliğim Türkiye. Bir Türk vatandaşı olarak kariyerimi Türkiye'de sürdürmek isterim. Menajerim Pertev Onguner, görüşmeleri sürdürüyor. Türkiye'den başka kulüpler de benimle ilgileniyor. Teklifleri değerlendireceğiz ve en doğru kararı vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

''F.BAHÇE'DE KİM OYNAMAK İSTEMEZ Kİ?''

Türk futbolunu ve Türkiye Ligi'ni de yakından takip ettiğini ifade eden Imeri, "Senin gönlün hangi takımda?" sorusuna ise net bir yanıt verdi:

"Fenerbahçe'de kim oynamak istemez ki..."