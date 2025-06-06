Osimhen'in, Al Hilal ile anlaştığı iddia edildi

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Di Marzio'nun haberine göre, Victor Osimhen, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile anlaşmaya vardı.

OSİMHEN TRANSFERİNDE SONA DOĞRU

Suudi Arabistan ekibi ve Napoli'nin istediği bonservis bedeli arasında az bir fark kaldığı belirtildi.

Al Hilal’in bonservis teklifini 70 milyon euroya kadar çıkardığı belirtilirken, Napoli cephesi ise 75 milyon euroluk bonservis beklentisini sürdürüyor.

Nico Schira'nın haberine göre Al Hilal Teknik Direktörü Simone Inzaghi bugün Osimhen'le telefon görüşmesi yaptı ve oyuncuyu ikna etti.

Osimhen yıllık 30 milyon eurodan fazla kazanacak. Transferin kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.

Öte yandan Osimhen'in arkadaşı Buchi Laba, "Al Hilal bu akşam üçüncü teklifini yaptı ama Osimhen tarafından kabul edilmedi. Bir anlaşma yok." açıklamasını yaptı.