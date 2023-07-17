Paredes, Galatasaray'dan süre istedi Gelecek sezon için çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmak istediği Leandro Paredes için PSG ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların oyuncuya yaptığı teklifin detayları belli oldu. Oyuncu, sarı-kırmızılı takımdan süre istedi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bir süredir kadroya katmak adına yoğun uğraş verdiği Leandro Paredes transferini bitirmeye hazırlanıyor.

L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, Leandro Paredes için PSG yönetimi ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Fransız ekibiyle 6 milyon euro bonservis bedeli karşığında mutabakat sağladı.

Galatasaray, Arjantinli yıldız ile de görüşmesini gerçekleştirdi. Buna göre yıldız oyuncuya 3 yıllık bir sözleşme önerisinde bulunuldu.

Düşünmek için süre istedi

Galatasaray'ın teklifi karşılığında Leandro Paredes, düşünmek için vakit istedi. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılılardan 1 haftalık bir süre talebinde bulundu.

L'Equipe, oyuncuyla Lazio'nun da ilgilendiğini doğruladı. Fakat Leandro Paredes için Avrupa'dan gelen en iyi teklifin Galatasaray tarafından yapıldığı ifade edildi. Şu ana kadar Paredes, Galatasaray'dan daha avantajlı şartlar sunan bir teklif almış değil.