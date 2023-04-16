Paris Saint-Germain, Orkun Kökçü'yü gündemine aldı A Milli Takım ve Feyenoord'un başarılı orta sahası Orkun Kökçü'ye Fransız devi Paris Saint-Germain, talip oldu.

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord ile başarılı bir sezon geçiren ve takımıyla şampiyonluğa koşan milli oyuncu Orkun Kökçü'ye önemli bir takım talip oldu.

Kadrosunda Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar gibi yıldız oyuncuları bulunduran Fransız devi Paris Saint-Germain'in Orkun Kökçü ile ilgilendiği yazıldı.

İlk temaslar başladı

Relevo'nun haberine göre, milli futbolcumuzun Paris Saint-Germain'in transfer listesinde yer aldığı aktarıldı. Fransız temsilcisinin, transfer için ilk temaslara başladığı kaydedildi.

Premier Lig takımları da istiyor

Feyenoord'un kaptanlığını da yapan 22 yaşındaki futbolcunun adı, PSG dışında Arsenal, Benfica, Manchester United ve bazı Premier Lig ekipleriyle de anılıyor.

Hollanda temsilcisi ile 2025 yılına dek sözleşmesi devam eden 30 milyon euro piyasa değerine sahip orta saha takımıyla birlikte bu sezon 39 maça çıktı. Orkun Kökçü, bu maçlarda 12 gol ve 4 asistle oynadı.