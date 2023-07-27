Pedro Brazao resmen Bodrumspor'da

DHA
Bodrumspor, dış transferde Portekizli orta saha oyuncuyu Pedro Brazao'yu resmen kadrosuna dahil etti.
Yeşil-beyazlılar, son olarak Portekiz Premier Lig ekiplerinden Famalicao forması giyen 20 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
"Hoş Geldin Pedro Brazao"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Hoş Geldin Pedro Brazao. Son olarak Primeira Liga ekiplerinden FC Famalicao forması giyen Portekizli futbolcu Pedro Brazao ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Pedro Brazao'ya formamız altında başarılar dileriz
Fransa'da Nice, İsviçre'de de Lausanne Sports takımlarında forma giyen Brazao geçen sezon Famalicao'da 7 resmi müsabakaya çıktı.