Pedro Brazao resmen Bodrumspor'da
DHA

Bodrumspor, dış transferde Portekizli orta saha oyuncuyu Pedro Brazao'yu resmen kadrosuna dahil etti.

Yeşil-beyazlılar, son olarak Portekiz Premier Lig ekiplerinden Famalicao forması giyen 20 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"Hoş Geldin Pedro Brazao"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Hoş Geldin Pedro Brazao. Son olarak Primeira Liga ekiplerinden FC Famalicao forması giyen Portekizli futbolcu Pedro Brazao ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Pedro Brazao'ya formamız altında başarılar dileriz

Fransa'da Nice, İsviçre'de de Lausanne Sports takımlarında forma giyen Brazao geçen sezon Famalicao'da 7 resmi müsabakaya çıktı.

Pedro Brazao resmen Bodrumspor'da