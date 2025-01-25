Pendikspor, Djordje Denic'i transfer etti

İHA

1. Lig'de mücadele eden Pendikspor, Sırp futbolcu Djordje Denic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Pendikspor'un konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Djordje Denic, Pendikspor'umuzda. Pendikspor'umuz, Djordje Denic'i 2026-2027 sezonunun sonuna kadar renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Djordje Denic.

İstanbul ekibi, Denic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

SON OLARAK ÇİN'DE OYNADI

Son olarak Çin'in 1. Lig ekiplerinden Henan forması giyen 28 yaşındaki futbolcu ,kariyerinde Rosenborg, Apollon Limassol, Atromitos Atina ve Mladost Novi Sad formaları giydi.