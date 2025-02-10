Pendikspor, Samu Saiz ile sözleşme imzaladı

İHA

1. Lig ekiplerinden Pendikspor, ara transfer döneminde kadro planlamasına devam ediyor.

Kırmızı-beyazlılar, son olarak Süper Lig temsilcisi Eyüpspor’da forma giyen İspanyol futbolcu Samuel Saiz’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil ettiğini açıkladı.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN SAMU SAIZ"

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Samuel Saiz Alonso, Pendikspor’umuzda! Pendikspor’umuz, Samuel Saiz’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Samu Saiz.

SİVASSPOR VE EYÜPSPOR FORMALARI GİYDİ

Kariyerinde Süper Lig’den Sivasspor ve Eyüpspor’un yanı sıra Huesca, Leeds United ve Girona formaları da giyen İspanyol futbolcu, bu sezon Trendyol Süper Lig’de 16 maçta şans bulurken 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.