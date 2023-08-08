Pepe transferinde Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de devrede

Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'ı Suudi Arabistan'a satmak istemesinin ardından Nicolas Pepe sesleri gittikçe yükseldi.
Arsenal'den bonservisini alarak ayrılmak isteyen Pepe için siyah-beyazlıların 2.5 milyon euro maaş önerdiği ve bu görüşmelerden olumlu yanıt çıktığı kaydedildi.
Fenerbahçe şartları sordu
Ancak transfere ezeli rakip Fenerbahçe'nin de dahil olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcunun menajeriyle görüşerek şartları sorduğu belirtilirken, Beşiktaş, oyuncu ve temsilcisinden verdiği sözü tutmasını bekliyor.
28 maçta 8 gol 1 asist
Fildişi Sahilli oyuncu geçen sezon kiralık olarak oynadığı Nice'te 28 maçta 8 gol 1 asistle takımına katkı sağlamıştı.