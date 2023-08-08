Pepe transferinde Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de devrede Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde sona yaklaştığı Pepe için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'ı Suudi Arabistan'a satmak istemesinin ardından Nicolas Pepe sesleri gittikçe yükseldi.

Arsenal'den bonservisini alarak ayrılmak isteyen Pepe için siyah-beyazlıların 2.5 milyon euro maaş önerdiği ve bu görüşmelerden olumlu yanıt çıktığı kaydedildi.

Fenerbahçe şartları sordu

Ancak transfere ezeli rakip Fenerbahçe'nin de dahil olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcunun menajeriyle görüşerek şartları sorduğu belirtilirken, Beşiktaş, oyuncu ve temsilcisinden verdiği sözü tutmasını bekliyor.

28 maçta 8 gol 1 asist

Fildişi Sahilli oyuncu geçen sezon kiralık olarak oynadığı Nice'te 28 maçta 8 gol 1 asistle takımına katkı sağlamıştı.