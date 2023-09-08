Philippe Coutinho, Al Duhail'e imza attı Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, Aston Villa'dan Philippe Coutinho'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın formasını giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Philippe Coutinho'nun yeni adresi resmen belli oldu.

Başta Beşiktaş olmak üzere birçok Süper Lig ekibiyle adı anılan Coutinho, kariyerine Arap Yarımadası'nda devam edecek.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail'de forma giyecek.

Duhail'den yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun sezon sonuna kadar Aston Villa'dan kiralandığı belirtildi.

Aston Villa'da 43 maça çıktı

Barcelona'dan Aston Villa'ya 2021-2022 sezonunun devre arasında kiralık olarak transfer olan Coutinho, sezon sonunda bonservisiyle İngiliz ekibiyle anlaşma sağlamıştı.

Aston Villa'da 43 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 6 gol ve 3 asist kaydetti.