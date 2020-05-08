Roma, Ljajic'in peşinde Roma'nın, bu sezon beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic'e talip olduğu öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Sırp futbolcu satılırsa yerine Jorge Carrascal'ın alınmasını isteyecek.

ensonhaber.com

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, performansından memnun kalmadığı Adem Ljajic'in yerine bir süredir yeni bir ismin aradığı biliniyordu.

Adı siyah-beyazlı takımla anılan River Plateli Jorge Carrascal için hareketli saatler yaşanırken; İtalyan basınında ise Adem Ljajic ile Roma'nın ilgilendiği yazıldı.

Daha önce Serie A'da Fiorentina, Roma, İnter ve Torino gibi takımların formalarını giyen Sırp orta saha eğer İtalya'ya dönerse, yönetim Carrascal için düğmeye basacak.





PİNO, ''GİT'' DEDİ

Beşiktaşlı taraftarların Instagram'dan 'Come to Beşiktaş' çağrısı yapması üzerine etkilenen ve siyah-beyazlı takım hakkında bilgi toplamaya başkayan Kolombiyalı futbolcuya, eski Galatasaraylı Pino'dan ''Kesinlikle git'' tavsiyesinin geldiği öğrenildi.

Pino'nun, vatandaşına, ''Kesinlikle Beşiktaş'a gitmelisin. Taraftarların yarattığı o atmosferi yaşamalısın.'' dediği belirtildi.

LAKABI 'KOLOMBİYALI NEYMAR'

'Kolombiyalı Neymar' lakabıyla bilinen 21 yaşındaki genç futbolcu, River Plate ekibiyle bu sezon 10 resmi maçta forma giydi. Jorge Carrascal, bu karşılaşmalarda takımına 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.