Portekiz ekibi Arouca, Güven Yalçın'ı kiraladı
Haber Merkezi

Premier Lig takımlarından Arouca, Genoa forması giyen Güven Yalçın'ı olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 2024-2025 sezonu sonuna kadar kiralık olarak edildiği belirtildi.

SON OLARAK KARAGÜMRÜK'TE OYNADI

Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Güven Yalçın, kırmızı-siyahlılarla 36 maça çıkarken, 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.