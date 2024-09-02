Portekiz ekibi Arouca, Güven Yalçın'ı kiraladı

Haber Merkezi
Portekiz Premier Lig takımlarından Arouca, Genoa forması giyen Güven Yalçın'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 2024-2025 sezonu sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.
SON OLARAK KARAGÜMRÜK'TE OYNADI
Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Güven Yalçın, kırmızı-siyahlılarla 36 maça çıkarken, 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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