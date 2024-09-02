Portekiz ekibi Arouca, Güven Yalçın'ı kiraladı Portekiz Premier Lig ekiplerinden Arouca, Genoa forması giyen Güven Yalçın'ı kiralık olarak transfer etti.

Haber Merkezi

Portekiz Premier Lig takımlarından Arouca, Genoa forması giyen Güven Yalçın'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 2024-2025 sezonu sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

SON OLARAK KARAGÜMRÜK'TE OYNADI

Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Güven Yalçın, kırmızı-siyahlılarla 36 maça çıkarken, 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.