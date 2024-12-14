Kenan Yıldız'a dev talip! Premier Lig ekibi serveti gözden çıkardı

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Juventus'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren Kenan Yıldız için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.

Başarılı oyuncunun yeni adresinin İngiltere Premier Lig olabileceği ileri sürüldü.

ASTON VILLA PEŞİNE DÜŞTÜ

İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Aston Villa, milli yıldız için devreye girdi.

TALİPLERİ SIRAYA GİRDİ

Kenan Yıldız'ın Manchester City maçındaki performansından övgüyle bahsedilen haberde, 19 yaşındaki milli futbolcunun taliplerinin sıraya girdiği aktarıldı.

TEKLİF 80 MİLYON EURO

Aston Villa'nın 80 milyon euro'luk bir teklifle Juventus'un kapsını çalacağı belirtilirken, başka Premier Lig ekiplerinin de devreye girebileceği ifade edildi.

BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI

Bayern Münih altyapısından yetişen ve 2022-2023 sezonunda Juventus'a transfer olan 40 milyon euro piyasa değerindeki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.