PSG, Fabian Ruiz'i kadrosuna kattı

PSG, Napoli'nin İspanyol orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'i transfer ettiğini duyurdu.

PSG, bir süredir transferi adına büyük çaba gösterdiği Fabian Ruiz'i kadrosuna kattı. Fransız devi, Napoli'den İspanyol oyuncunun transfer edildiğini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada PSG'nin Napoli'de forma giyen 26 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını duyurdu.

22 milyon'a PSG'de

PSG'nin bu transfer için Napoli'ye 22 milyon euro ödemesi bekleniyor. Fabian Ruiz ile 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.





Haziran 2023'te sözleşmesi bitiyordu

Napoli, 2018'de İspanyol oyuncuyu 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Betis'ten transfer etmişti. Oyuncunun Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecekti.



