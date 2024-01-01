PSG, Lucas Beraldo ile sözleşme imzaladı

AA
Fransa 1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain, Brezilya takımı Sao Paulo'dan 20 yaşındaki defans oyuncusu Lucas Beraldo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
"Gerçekten çok mutluyum"
Beraldo da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Paris Saint-Germain gibi iddialı bir kulübe katılacağım için gerçekten çok mutluyum. Bu kariyerimde önemli bir adım ve ilerlememe yardımcı olacak.
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