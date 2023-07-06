PSG, Marco Asensio'yu renklerine bağladı Real Madrid ile sözleşmesini tamamlayan Marco Asensino'nun yeni takımı Paris Saint-Germain oldu. Fransız temsilcisi, Asensio ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

AA Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Real Madrid'den ayrılan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 7 sezon Real Madrid forması giydi Real Madrid formasıyla yedi sezonda tüm kulvarlarda 286 maça çıkan Asensio, 61 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, başkent temsilcisiyle 3'er kez LaLiga ve UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 kupa şampiyonluğu yaşadı.