PSG, Mauro Icardi'nin bonservis bedelini belirledi Mauro Icardi'nin bonservisini elinde bulunduran PSG, futbolcunun bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi.

Sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den Galatasaray'a transfer olan ve burada gösterdiği iyi performansla takımının lider olmasında önemli pay sahibi olan Mauro Icardi'nin geleceği hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Taraftarların gözdesi haline gelen Arjantinli yıldızın gelecek sezonda kadroda kalması isteniyor.

Bu kapsamda sarı-kırmızılı yönetim Icardi'nin bonservisini almak için harekete geçti.

PSG 10 milyon euro istiyor

30 yaşındaki futbolcunun Haziran 2024'e kadar haklarını elinde bulunduran PSG ise Mauro Icardi'yi satarak gelir elde etmek istiyor. İspanyol yayın organı Fichajes'in haberine göre; Fransız kulübü, Icardi'nin bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi.

Yönetim fedakarlık yapacak

Haberde; Galatasaray yönetiminin, Arjantinli futbolcunun tapusunu almak için mali anlamda fedakarlık yapmaya hazır olduğu ve gelecek sezonki şampiyonluk mücadelesinde kadroda Icardi'nin de yer alması için çaba sarf ettiği ifade edildi.

Milan da peşine düştü

Ancak yıldız oyuncuyla ilgilenen tek takım Galatasaray değil. İddialara göre İtalyan devi Milan da Icardi'yi transfer etmek istiyor. Inter'de forma giydiği dönemde Serie A'ya damga vuran tecrübeli futbolcunun da İtalya'ya dönme fikrini cazip bulduğu iddia edildi.

Bu sezon Galatasaray forması ile 22 karşılaşmaya çıkan Mauro Icardi, 16 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.