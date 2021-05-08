Euro
10.0268
0.22%
Dolar
8.234
-0.43%
Altın
484.93
0.49%
Borsa
1.441
0.95%
Bitcoin
482.629
-0.80%
EXEN Coin
34.48
6.38%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C
    PSG, Neymar'la sözleşme uzattı

    PSG, Neymar'la sözleşme uzattı

    PSG, Neymar'ın sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 16:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    29 yaşındaki süper yıldız Neymar’ın, yaz döneminde eski takımı Barcelona'ya dönebileceği konuşuluyordu.

    Paris Saint-Germain, Neymar'ın sözleşmesini üç yıl uzattı.

    PSG, Neymar la sözleşme uzattı #1

    2025’E KADAR PSG’DE KALACAK

    Mevcut kontratı 2022'de sona eren Brezilyalı futbolcu, yeni sözleşmesiyle birlikte 2025'e kadar PSG'de top koşturmaya devam edecek.

    Fransız ekibi böylelikle bu dedikodulara son noktayı koymuş oldu.

    Bu sezon PSG formasıyla 27 maça çıkan Neymar, 15 gol 10 asist yaparak takımına katkı sağladı.

    PSG, Neymar la sözleşme uzattı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir