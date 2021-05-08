- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- PSG, Neymar'la sözleşme uzattı
PSG, Neymar'la sözleşme uzattı
PSG, Neymar'ın sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 08.05.2021 - 15:39
- Güncelleme : 08.05.2021 - 16:19
29 yaşındaki süper yıldız Neymar’ın, yaz döneminde eski takımı Barcelona'ya dönebileceği konuşuluyordu.
Paris Saint-Germain, Neymar'ın sözleşmesini üç yıl uzattı.
2025’E KADAR PSG’DE KALACAK
Mevcut kontratı 2022'de sona eren Brezilyalı futbolcu, yeni sözleşmesiyle birlikte 2025'e kadar PSG'de top koşturmaya devam edecek.
Fransız ekibi böylelikle bu dedikodulara son noktayı koymuş oldu.
Bu sezon PSG formasıyla 27 maça çıkan Neymar, 15 gol 10 asist yaparak takımına katkı sağladı.