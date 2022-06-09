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    PSG Sportif Direktörü Campos ilk transferi için İtalya'ya uçtu

    Paris Saint-Germain'in yeni sportif direktörü Luis Campos, yeni sezon planlaması için kolları sıvadı. Portekizli futbol adamı Inter'in yıldızı için İtalya'da.
    • 09.06.2022 - 09:43
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    PSG Sportif Direktörü Campos ilk transferi için İtalya'ya uçtu

    Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi'nin büyük yatırımlarına rağmen Avrupa'da bir türlü gelmeyen başarıyı Luis Campos ile yakalamayı hedefliyor. Dengeli bir kadro kurma adına harekete geçen Portekizli futbol adamı ilk transferi için İtalya'ya uçtu.

    Fransız ekibinin gündeminde Inter'in yıldızlarından Milan Skriniar var. Campos, Slovak savunmacının satın alma koşullarını öğrenmek için Milano'ya gitti.

    Le Parisien'in haberine göre, Marquinhos-Kimpembe ikilisinin güvenilirliği konusunda soru işaretleri bulunan PSG, 27 yaşındaki oyuncuyu listesine aldı.

    48 maça çıktı

    Sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Skriniar bu sezon 48 maça çıktı ve 4 gollük katkı sağladı. 5 sezondur Inter forması giyen savunma oyuncusu, 1 İtalya Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası sevinci yaşadı.

    Paris Saint-Germain daha önce geçen sezon Sporting'ten kiralanan Portekizli sol bek Nuno Mendes ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kulüp 19 yaşındaki futbolcunun 40 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı.

    PSG Sportif Direktörü Campos ilk transferi için İtalya ya uçtu #1


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