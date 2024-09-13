Rachid Ghezzal, Rizespor'a imza attı

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala önemli bir ismi kadrosuna kattı.
İlhan Palut yönetimindeki Karadeniz ekibi uzun yıllardır Süper Lig'de Beşiktaş formasını giyen Rachid Ghezzal'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
"1+1 YILLIĞINA KADROYA KATILDI
Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Rachid Ghezzal Çaykur Rizespor’umuzda
Çaykur Rizespor’umuz, Rachid Ghezzal’ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Yeni transferimiz Ghezzal’a “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performansla oynamıştı.
Sezonun sona ermesiyle Beşiktaş'tan ayrılan ve bonservisini eline alan 32 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
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