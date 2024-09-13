Rachid Ghezzal, Rizespor'a imza attı Süper Lig ekiplerinden Rizespor, 32 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal’ı 1+1 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Haber Merkezi

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala önemli bir ismi kadrosuna kattı.

İlhan Palut yönetimindeki Karadeniz ekibi uzun yıllardır Süper Lig'de Beşiktaş formasını giyen Rachid Ghezzal'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"1+1 YILLIĞINA KADROYA KATILDI

Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Rachid Ghezzal Çaykur Rizespor’umuzda



Çaykur Rizespor’umuz, Rachid Ghezzal’ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.



Yeni transferimiz Ghezzal’a “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performansla oynamıştı.

Sezonun sona ermesiyle Beşiktaş'tan ayrılan ve bonservisini eline alan 32 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.