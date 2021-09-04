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    Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da

    Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 15:12
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 15:23
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    Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da

    Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Falcao, istenilen performansı gösterememişti.

    Sürekli sakatlanan yıldız oyuncu sarı-kırmızılılarda 55 maç kaçırmıştı. Galatasaray, Falcao ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı.

    VALLECANO TRANSFERİ AÇIKLADI

    Galatasaray 'ın sözleşmesini fesh ettiği Radamel Falcao'nun yeni takımı belli oldu.

    İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano Falcao transferini resmen açıkladı.

    Radamel Falcao, Rayo Vallecano da #1

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