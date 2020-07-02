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    Real Madrid, Hakimi'yi 45 milyon euroya Inter'e sattı

    Inter, Real Madrid'in Faslı sağ beki Achraf Hakimi'yi kadrosuna kattı. İspanyol devi, transferi resmi internet sitesinden duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 17:31
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    Real Madrid, Hakimi'yi 45 milyon euroya Inter'e sattı #1

    Avrupa'da liglerin bitmesine kısa bir süre kala transferler bir bir açıklanmaya devam ediyor.

    İspanya devi Real Madrid, sezonu Dortmund'da kiralık olarak tamamlayan Achraf Hakimi'nin Inter'e transfer olduğunu açıkladı.

    40+5 MİLYON EURO

    Inter'in, oyuncuyu 40 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı belirtildi.

    21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Milano ekibiyle 5 yıllık kontrat imzaladı. Bu sezon 44 resmi maçta forma giyen Hakimi, 9 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.

    Real Madrid, Hakimi'yi 45 milyon euroya Inter'e sattı #2

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