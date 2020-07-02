Real Madrid, Hakimi'yi 45 milyon euroya Inter'e sattı

Inter, Real Madrid'in Faslı sağ beki Achraf Hakimi'yi kadrosuna kattı. İspanyol devi, transferi resmi internet sitesinden duyurdu.

Avrupa'da liglerin bitmesine kısa bir süre kala transferler bir bir açıklanmaya devam ediyor.

İspanya devi Real Madrid, sezonu Dortmund'da kiralık olarak tamamlayan Achraf Hakimi'nin Inter'e transfer olduğunu açıkladı.

40+5 MİLYON EURO

Inter'in, oyuncuyu 40 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı belirtildi.

21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Milano ekibiyle 5 yıllık kontrat imzaladı. Bu sezon 44 resmi maçta forma giyen Hakimi, 9 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.