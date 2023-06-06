Real Madrid'in hedefinden Harry Kane var Karim Benzema sonrası Real Madrid, forvet transferinde Harry Kane transferine kilitlendi.

Karim Benzema'nın ayrılışı sonrası yeni forvet arayışında olan Real Madrid, Harry Kane'i kadrosuna katmak için çalışmalarına hız verdi.

İspanyol basınından Cadena SER'in haberine göre Real Madrid, Benzema'nın yerini doldurabilecek tek oyuncunun Harry Kane olduğuna inanıyor.

Tottenham 100 milyon euro istiyor

Real Madrid'in Tottenham'a ilk olarak 80 milyon euroluk bir teklif sunduğu ancak İngiliz ekibinin kapıyı 100 milyon eurodan açtığı belirtiliyor. Kane'e ise 3 yıllık sözleşme karşılığı her sezon 11 milyon euro kazanacağı bir sözleşme önerilmiş durumda. Pazarlıkların haziran ayı içinde bitecek noktaya gelmesi bekleniyor.

Real Madrid, geçtiğimiz yıllarda Tottenham'dan Gareth Bale ve Luka Modric'i kadrosuna katarak kulüp tarihine geçecek değerde verim almıştı.

29 yaşındaki Harry Kane, Tottenham altyapısında yetişip çeşitli kulüplerde kiralık oynadıktan sonra 2013 yılında A Takım'a çıkmıştı. Tottenham formasıyla toplam 435 maça çıkan Kane, 280 gol kaydederek durdurulması güç bir golcü olduğunu çoktan kanıtladı.