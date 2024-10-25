Real Sociedad, Yunus Akgün'e talip oldu

Haber Merkezi

İngiliz ekibi Leicester City ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Son dönemdeki skorer kimliğiyle beğenileri toplayan milli futbolcu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

REAL SOCIEDAD PEŞİNDE

İspanyol basınında Fichajes'te yer alan habere göre; Yunus Akgün'e La Liga'dan talip var.

Yunus Akgün'ün "Yeni Arda Güler" olarak lanse edildiği haberde, 24 yaşındaki futbolcuya Real Soceidad'ın talip olduğu belirtildi.

TEKLİF 7 MİLYON EURO

Real Sociedad'ın bu transfer için 7 milyon euroluk bir teklif yapabileceği belirtiliyor.

Ancak ilerleyen haftalarda bu transfer için Real Sociedad'ın karşısına güçlü rakipler çıkabileceği de ifade edildi.

13 MAÇTA 5 GOL ATTI

6.5 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu, bu sezon 13 resmi maça çıktı. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmada 5 gol ve 1 asistle mücadele etmeyi başardı.