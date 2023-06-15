Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a haber yolladı Portekizli efsane Ricardo Quaresma, futbolu bırakmadan önce bir kez daha Beşiktaş forması giymek istediğini yönetime bildirdi.

İki ayrı dönemde toplam 7 yıl Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, futbol kariyerine Beşiktaş'ta son noktayı koymak istiyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibine mesaj gönderen 39 yaşındaki Portekizli yıldız, "En büyük arzum 1 yıl daha Beşiktaş'ta oynamak, ardından da jübilemi yapmak." ifadelerini kullandı.

Karar Şenol Güneş'in

Yönetim ise kararı teknik direktör Şenol Güneş'e bıraktı. İlk olarak 2010 yılında Beşiktaş'a transfer olan Quaresma, 3 yıl sonra takımdan ayrılmış, 2015'te ise ikinci kez Beşiktaş'a dönmüştü. Ancak alacak-verecek meselesi yüzünden yönetimle arası açılmıştı.

227 maçta 38 gol 77 asist

Beşiktaş'ta toplam 227 maçta görev alan ve 38 gol-77 asistlik performans sergileyen Quaresma, 1 Temmuz 2022'den bu yana boşta. En son maça ise 15 Mayıs 2022 tarihinde çıktı.