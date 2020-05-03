Rıza Çalımbay: Erdoğan Yeşilyurt'un gitmesini istemem Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, isimleri Galatasaray ile anılan Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt hakkında konuştu.

AA

Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt'un isimleri, bir süredir Galatasaray ile anılıyor.

Emre Kılınç ve Mert Hakan ile prensip anlaşmasına vardığı konuşulan sarı-kırmızılıların, Erdoğan Yeşilyurt için de girişimlerde bulunduğu biliniyordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yeşilyurt'un takımdan ayrılmasını istemediğini dile getirdi.

''EMRE VE MERT HAKAN GİDEBİLİR AMA ERDOĞAN KALSIN''

Deneyimli teknik adam, "Üstüne basa basa söyleyeyim, Emre ile Mert Hakan gidebilir, bir sorun yok. Erdoğan'ın gitmesini istemem. Erdoğan'ın, burada kalmasını çok isterim, eğer anlaşırsak. Olay bu. Gidebilirler, kulüplerini bilmiyorum. Erdoğan da burada kalmayı istiyor. Öyle oyuncuya da bizim ihtiyacımız var. Mert Hakan ve Emre sürekli dillendiği ve artık gitmeleri de bir yere geldiği için durmaları doğru değil. Gidebilirler rahatça. İnşallah da orada başarılı olurlar." dedi.