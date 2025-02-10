Süper Lig'de geride kalan 23 hafta sonunda topladığı 27 puanla 10. sırada yer alan Rizespor'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İlhan Palut yönetimindeki Karadeniz ekibi, uzun süredir uğraş verdiği Abdülkadir Ömür transferinde mutlu sona ulaştı.

RİZESPOR, KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI

Yeşil-mavililer, dün Rize'ye gelen milli futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.

Rizespor, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin formasını giyen Abdülkadir'i sezon sonuna kadar kiraladığını belirtti.

7 NUMARAYI GİYECEK

Abdülkadir Ömür, ardından Rize Stadyumu'nu gezdi. Başarılı oyuncu, bu sezon 7 numaralı formayı giyecek.

"BURAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Ömür, yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Buraya geldiğim için çok mutluyum. Rize de Trabzon gibi çok iyi bildiğim, arkadaşlarımla gelmekten keyif aldığım bir şehir. Başkanımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza güzel karşılama için teşekkür ederim. Rizespor iyi oyun ile ligin kalitesini yukarı çekmeye çalışan bir ekip. Bana karşı ilgili olduklarını duyduktan sonra hocamızla görüşerek takıma katıldım. İnşallah katkı sağlamayı başarırım. Çok iyi bir aile ortamı var. Ben de Rize ailesinin içerisine girip hem takım arkadaşlarımı hem de Rize taraftarını mutlu edebilirim.