Rizespor, Attila Mocsi’yi kadrosuna kattı

İHA
Rizespor, Macaristan’ın Zalaegerszeg takımında forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Attila Mocsi’yi kadrosuna kattı.
Sağlık kontrolünden Macar oyuncu, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Yeni transferimiz Attila Mocsi’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
"Birlikte çok başarılı olacağız"
Uçak ile Rize’ye gelen yeşil-mavili ekibin yeni transferi Attila Mocsi de, şu ifadeleri kullandı:
Merhabalar ben Atilla, şimdi Rize’ye geliyorum. Takıma katılmaktan dolayı çok mutluyum. Birlikte çok başarılı olacağız.