Rizespor, Attila Mocsi’yi kadrosuna kattı Süper Lig ekibi Rizespor, Macar oyuncu Attila Mocsi’yi 4 yıllığına yeşil-mavili renklere bağladı.

İHA

Rizespor, Macaristan’ın Zalaegerszeg takımında forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Attila Mocsi’yi kadrosuna kattı.

Sağlık kontrolünden Macar oyuncu, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yeni transferimiz Attila Mocsi’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

"Birlikte çok başarılı olacağız"

Uçak ile Rize’ye gelen yeşil-mavili ekibin yeni transferi Attila Mocsi de, şu ifadeleri kullandı: