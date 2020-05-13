Rizespor, Frey'i istiyor Nürnberg ile kiralık sözleşmesi biterek Fenerbahçe'ye geri dönecek olan Michael Frey ile, Rizespor'un ilgilendiği öğrenildi.

ensonhaber.com Fenerbahçe'nin 2018 yılında Zürich'ten renklerine kattığı Michael Frey, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratınca, Almanya 2. Bundesliga takımı Nürnberg'e kiralanmıştı. Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan İsviçreli oyuncu, sarı-lacivertlilere geri dönecek. RİZESPOR İSTİYOR Sergilediği performans nedeniyle sık sık taraftarların eleştiri oklarının hedefi haline gelen Frey'in kadroda yer almasına, Fenerbahçeli futbolseverler sıcak bakmıyordu. Takımda devam etmesine zor gözüyle bakılan 25 yaşındaki futbolcuyla, Süper Lig ekiplerinden Rizespor'un ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibi, sarı-lacivertli yetkililer ile Frey için masaya oturmaya hazırlanırken; İsviçreli futbolcunun da Kanarya'da forma şansı bulamayacağını düşünmesi nedeniyle Rize'ye sıcak baktığı belirtildi. 22 MAÇTA 5 GOL Bu sezon Bundesliga 2'de Nürnberg ekibiyle 22 maça ilk 11'de çıkan İsviçreli golcü, takımına 5 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.