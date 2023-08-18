Roberto De Zerbi: Fred'i gizliden gizliye kadromuzda istiyorduk Premier Lig ekibi Brighton'ın teknik direktörü Roberto De Zerbi, Fred'in Fenerbahçe'ye transferine çok şaşırdığı söyledi.

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Transfer döneminin hareketli ekiplerinden olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Fred'i İngiliz ekibi Manchester United'dan renklerine bağlamıştı.

Gerçekleşen bu transfer sonrasında Premier Lig'de son dönemlerin yükselen ekibi Brighton'ın İtalyan çalıştırıcısı Roberto De Zerbi, Fred hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

De Zerbi, Moises Caicedo'yu Premier Lig rekoru kırarak 134 milyon euroluk bonservis bedeliyle Chelsea'ye satışının ardından Fred'in en büyük adayları olduğunu ancak Fenerbahçe'nin bu transferi bitirdiğini söyledi.

"Gizliden gizliye kadromuzda istiyorduk"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan De Zerbi, şu ifadeleri kullandı:

Cep telefonuma baktım ve haberi gördüm. 'Fred Fenerbahçe'de' yazıyordu. Lanet olsun dedim. Caicedo sonrası en büyük adaylarımızdan biriydi. Onu gizliden gizliye kadromuzda istiyorduk.

"Bir oyuncuyu istersem aslında onu ararım"

De Zerbi ayrıca şunları söyledi:

Bir oyuncuyu istersem aslında onu ararım, kulübüme bile haber vermem. Para konuşmam. O oyuncuyu kadromda düşünüyorsam karakterini de öğrenmek isterim. Foggia'da teknik direktörlük yaparken o dönem Roma'da oynayan Paredes'i aramıştım. Çok gençti. Niye aramayayım ki?

Fenerbahçe, 32 kez Brezilya Milli Takımı'nda forma giyen 30 yaşındaki Fred ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, İngiliz devi Manchester United'a 9.74 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurmuştu.