Roberto Firmino, Liverpool'dan resmen ayrıldı 2015-2016 sezonundan bu yana Liverpool forması giyen Roberto Firmino sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı. Bu veda sonrasında Süper Lig ekipleri yıldız oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da takım adına önemli bir ayrılık resmen gerçekleşti.

Ligi 5. sırada tamamlayarak gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Liverpool'da 2015 yazında Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'dan 41 milyon euro karşılığında transfer edilen Brezilyalı yıldız Roberto Firmino takımdan ayrıldı.

Süper Lig ekipleri devreye girdi

Sözleşmesi sona eren ve İngiliz ekibiyle yeni sözleşmeye imza atmayan 31 yaşındaki futbolcu, yeni sezon için kendine kulüp arıyor.

Bu doğrultuda Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, kulüpsüz olan Roberto Firmino için devreye girdiği iddia edildi.

Liverpool formasıyla 361 maçta 111 gol attı

Liverpool forması ile toplamda 361 karşılaşmada forma giyen Firmino, 111 gol ve 79 asistlik katkı sağladı.

Firmino Liverpool ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 İngiltere Premier League, 1 UEFA Süper Kupası, 1 İngiliz Kupası, 1 İngiliz Lig Kupası ve 1 İngiliz Süper Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Brezilya Milli Takımı ile 55 karşılaşmaya çıkan Firmino, 17 golün altına imzasını attı.