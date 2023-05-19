Roy Hodgson: Zaha, korkarım gelecek sezon burada olmayacak Crystal Palace'ın menajeri Roy Hodgson, Wilfried Zaha'nın takımdaki geleceğiyle ilgili olarak, "Korkarım gelecek sezon burada oynamayacak" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği ve menajerini Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçı öncesinde İstanbul'a getirdiği Wilfried Zaha'nın durumuyla ilgili Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson'dan önemli açıklamalar geldi.

Hodgson, Crystal Palace ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Zaha'nın, geçen hafta Bournemouth maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezon sonuna kadar oynamasının mümkün görünmediğini belirtti.

"Zaha'nın sakatlığı sandığımızdan daha ciddi görünüyor"

İngiliz menajer, şu açıklamaları yaptı:

"Zaha'nın sakatlığı sandığımızdan daha ciddi görünüyor, bu yüzden korkarım ki bu sezon tekrar oynamayacak."

"Korkarım gelecek sezon burada oynamayacak"

Deneyimli teknik adam, 30 yaşındaki oyuncunun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Korkarım gelecek sezon burada oynamayacak ama her zaman umut edebiliriz. Görüşmelerin detaylarını bilmiyorum. Kulüp onunla görüştü ve temaslar devam edecekler. Ne kadar ilerlediklerini bilmiyorum. Bir Palace taraftarı olarak olarak tek umabileceğim, onun burada kalması, ancak size içeriden güncel bir bilgi veremem."

"Kulübün bir efsanesi olması da devam etmesi için başka bir teşvik olabilir"

Roy Hodgson açıklamalarını şöyle sonlandırdı: