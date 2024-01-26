Sacha Boey yolcu! Bayern Münih'le anlaşma sağlandı İstanbulspor ile oynanan maçta son anda kadrodan çıkarılan Sacha Boey'in, Bayern Münih'e transfer olmak üzere olduğu öğrenildi.

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Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılarda mücadele öncesi Okan Buruk, açıklamasında Fransız futbolcunun ayağındaki ağrı nedeniyle kadroda yer almadığını duyurmuştu.

Buruk, açıklamasında "Sacha Boey ayağında ağrı hissettiğini, oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. O yüzden değişiklik yaptık." demiş ve sağ bekte Barış Alper Yılmaz'a görev vermişti.

Kadrodan çıkarılma sebebi: Bayern Münih

Tüm bunlar yaşanırken, Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasının an meselesi olduğu, Alman devinin, başarılı sağ bek oyuncusu için Galatasaray'la transfer görüşmelerine başladığı ve 23 yaşındaki Boey'in menajerinin İstanbul'a gelerek transfer görüşmelerine katıldığı öğrenildi.

Transfer resmen bitti

Alman basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih'in başarılı futbolcunun transferini 25 milyon euroya bitirdiği kaydedildi.

Boey'in sağlık kontrolü için Münih'e gideceği belirtilirken, resmi imzanın da en geç bu hafta sonu atılacağı öğrenildi.

1.15 milyon euroya geldi

Sacha Boey, sarı-kırmızılı takıma 2021 yılında 1.15 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle gelmişti.

İlk sezonunda takımdan gönderilmesi düşünülen 23 yaşındaki futbolcu, daha sonra büyük bir patlama yaparak ilk 11'in vazgeçilmez futbolcusu olmuştu.

Fransız sağ bek, bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta oynarken 2 golle takımına katkı sağladı.