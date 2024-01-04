Samet Akaydin'e Belçika'dan sürpriz talip Belçika Ligi ekibi KAA Gent, Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin ile ilgileniyor.

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Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Samet Akaydin için flaş bir gelişme yaşandı.

Vole'nin haberine göre; Belçika ligi ekiplerinden KAA Gent, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydin'i kadrosuna katmak istiyor.

İlk öncelik kiralama

Belçika ekibinin, milli oyuncuyu ilk öncelik olarak kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

Fenerbahçe karar verecek

Ayrıca haberde, Fenerbahçe'nin de ilk önceliğinin Samet'i Avrupa'ya kiralamak olduğu ifade edilirken, Samet Akaydin'in temsilcisi ve Fenerbahçe yönetimi bir araya gelip son kararı beraber vereceği aktarıldı.

Sezon performansı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Samet Akaydin, gol katkısında bulunamadı. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.