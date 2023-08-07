Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Ntcham transferini duyurdu

DHA

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, orta sahaya takviye yaptı.

Başkan Yıldırım, 10 numara pozisyonunda oynayan 27 yaşındaki Olivier Ntcham transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

İngiltere Championship takımlarından Swansea City'de forma giyen Kamerun Milli Takım oyuncusunun yarın Samsun'a geleceğini açıklayan Başkan Yıldırım, şu paylaşımı yaptı:

Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde başlamayı planlıyoruz. Artık bizimde bir taklacı şahinimiz olacak. Uçtu, uçtu, Ntcham uçtu demeye çok az kaldı. Müjde, salı günü inşallah Samsun'da showtime olacak.