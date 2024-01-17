Samsunspor, Fenerbahçe'den Batshuayi dahil 3 futbolcuyu istiyor Süper Lig'de kalmak isteyen Samsunspor, Fenerbahçe'nin 3 futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi ve Joshua King'i transfer etmek için kolları sıvadı.

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Transfer yasağı bu dönem için kalkan Karadeniz ekibi Samsunspor'da müjdeli haberin ardından gözler transfere çevrildi. Ligde düşmeme mücadelesi veren şimşeklerde Başkan Yüksel Yıldırım'ın, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdiği öğrenildi.

3 futbolcuya kanca

Yıldırım'ın Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Michy Batshuayi için ilk teması kurduğu bildirildi.

Özellikle Belçikalı yıldız golcü Batsman lakaplı Batshuayi konusunda ısrarcı olan Yıldırım'ın, bu konuda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la da görüştüğü belirtildi.

Diğer aday Umut Bozok

Başkan Yüksel Yıldırım ve ekibi, santrfor transferinde Trabzonspor'dan Umut Bozok için de nabız yoklamaya başladığı ifade edildi.