Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı

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Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Samsunspor, orta saha kurgusuna dikkat çeken bir takviyede bulundu.
Kırmızı-beyazlılar, Westerlo forması giyen Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna dahil etti. Samsunspor ile Westerlo arasındaki anlaşmanın kiralık olduğu belirtildi.
Muhammed Gümüşkaya'nın sezon sonuna kadar Samsunspor forması giyeceği aktarıldı.
"Muhammed Gümüşkaya ile 1 yıllık geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır"
Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Kulübümüz en son KVC Westerlo takımında oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile 1 yıllık geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle.