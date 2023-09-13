Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı Süper Lig ekibi Samsunspor, Belçika Ligi ekibi Westerlo'dan Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı.

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Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Samsunspor, orta saha kurgusuna dikkat çeken bir takviyede bulundu.

Kırmızı-beyazlılar, Westerlo forması giyen Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna dahil etti. Samsunspor ile Westerlo arasındaki anlaşmanın kiralık olduğu belirtildi.

Muhammed Gümüşkaya'nın sezon sonuna kadar Samsunspor forması giyeceği aktarıldı.

"Muhammed Gümüşkaya ile 1 yıllık geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır"

Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, şöyle denildi: