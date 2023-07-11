Şanlıurfaspor, Beşiktaş'tan Abdullah Aydın ile anlaştı 1. Lig'in yeni ekibi Şanlıurfaspor, Beşiktaş'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdullah Aydın'ı transfer etti.

AA & Ensonhaber

1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor, orta saha oyuncusu Abdullah Aydın'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-yeşilli ekipten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz önceki sezon Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdullah Aydın'ı renklerine bağladı.

Öte yandan, kulüp başkanı Haçim İzol ile Abdullah Aydın'ın sözleşme imzalarken fotoğrafları da paylaşıldı.

Beşiktaş'ta forma giyemedi

Abdullah Aydın, 2020 yılında Fransa'nın Concarneau takımından Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Siyah-beyazlı takımda forma giyme şansı bulamayan Abdullah, bu süreçte Altay, Menemen FK ve Keçiörengücü'ne kiralık olarak gönderilmişti.